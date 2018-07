Policia investiga suposto ataque contra emissora no PR

De acordo com o levantamento das polícias Militar e Civil, um homem encapuzado parou o carro em frente a uma das guaritas, colocou fogo no pavio e arremessou a bomba, que consistia em pólvora colocada dentro de um tubo de PVC. "As imagens são analisadas quadro a quadro", disse o superintendente da Deam, Rogério Luís Matuella. Como o modelo de carro usado não é muito comum em Curitiba, o trabalho pode ser facilitado. Um isqueiro encontrado no local também está sendo periciado.

Segundo Matuella, aparentemente a bomba foi feita por quem não conhece o mecanismo, o que provocou a abertura do invólucro. De qualquer modo, ele acredita que uma possível explosão não causaria muitos estragos. "A pólvora usada é uma que só faz fumaça", disse. Além disso, ela não estava compactada e apresentava fragilidade nas extremidades. "Aparentemente, é coisa de moleque", ponderou. A pedido da própria polícia, a empresa manteve discrição sobre a ocorrência.

Na mesma noite, a presença de um pacote preto na calçada, próximo à porta que dá acesso à redação do jornal Gazeta do Povo, da mesma empresa, no centro de Curitiba, fez com que a polícia fosse chamada para verificar se não se tratava de outro atentado. Todos os funcionários saíram do prédio para que os policiais fizessem uma vistoria em todo o local e averiguassem o conteúdo do pacote. Tratava-se apenas de lixo.