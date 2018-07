Polícia investigará morte de bebê em hospital de SP

De acordo com a secretaria, no local, o policial teria constatado que a guia de encaminhamento do hospital mostrava que o bebê teve diversos hematomas e "um corte profundo" nas costas. O policial também teria tentado ver o corpo, mas teria sido impedido por funcionários. O PM acionou um delegado do 92º Departamento de Polícia, que foi até o hospital.

O médico responsável pelo procedimento na jovem disse que houve complicações no parto e que foi feita uma incisão aguda com a ajuda de uma outra médica. O delegado teve acesso à guia de encaminhamento, que estava rasurada no espaço do tempo de gestação. Na guia, constavam 31 semanas de gestação, mas na via do hospital, estava indicado 26 semanas. A polícia também vai investigar por que o corpo do recém-nascido foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do município e não ao Instituto Médico Legal.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "já está aberta uma comissão preliminar de apuração para investigar o óbito" e que "a direção do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha está à disposição da família para mais esclarecimentos".