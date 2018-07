Polícia investigará quem atirou em sem teto em SP

As vítimas, um trabalhador autônomo de 31 anos, uma cozinheira de 57 anos, um carteiro de 46 anos e um servente de 22 anos, foram supostamente baleadas por um homem de 64 anos, que estava no prédio e confessou a autoria dos disparos. No entanto, três dos feridos que foram socorridos no Pronto Socorro do Hospital Vergueiro e no Hospital da Glória, teriam afirmado, em interrogatório à polícia, que não foi o idoso quem atirou.

Segundo Lucas Nascimento da Costa, advogado da Federação Pró-Moradia do Brasil, entidade que representa os sem teto, cerca de 300 pessoas tentaram ocupar o imóvel. Segundo Lucas, o prédio é particular, estaria abandonado e possuiria uma grande dívida de IPTU.

A polícia, que foi acionada durante a madrugada para atender a uma ocorrência de roubo, se deparou com um grupo de pessoas deixando às pressas o prédio desocupado. Uma perícia foi instaurada no local, em que não foi encontrado nenhuma arma, apenas munições.