Polícia já identificou 4 suspeitos de assaltar Rolex

Ontem, a polícia prendeu oito homens no Parque Bristol, na zona sul da capital, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em assaltar bancos e traficar drogas. A quadrilha era investigada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Na última segunda-feira cerca de 10 assaltantes assaltaram a loja de luxo. Em aproximadamente cinco minutos o grupo roubou relógios de oito mostruários.

Entre os reconhecidos estão dois motoboys de 26 anos e de 27 anos, um feirante de 27, e um homem de 28 anos.