Polícia leva primo de Bruno do Rio para Minas Gerais O adolescente de 17 anos, primo do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza, deixou o Centro de Triagem no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, e segue escoltado por policiais para Minas Gerais. O jovem é um apontado pela polícia como um dos envolvidos no suposto sequestro e morte de Eliza Samudio, de 25 anos, ex-amante do goleiro.