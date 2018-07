Polícia liberta empresário seqüestrado em São Paulo Um empresário de 56 anos, dono de uma madeireira, foi libertado por policiais militares, no final da tarde de ontem de um cativeiro montado na casa nº 383 da Rua Porto Alegre, no Parque Jandaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os policiais chegaram até o local após uma denúncia anônima e encontraram a vítima num quarto escuro e acorrentada, sobre uma cama. Michel Silva Pinheiros, de 18 anos, que supostamente apenas tomava conta da vítima, foi detido e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Guarulhos. No cativeiro, um dos três pelos quais o empresário teria passado, a PM apreendeu uma grande quantidade de cocaína e maconha, distribuída em 18 tabletes. A vítima e o irmão dela, de 59 anos, foram dominados por três assaltantes na manhã do último dia 3 dentro da madeireira no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Após recolherem dinheiro do caixa, levaram os dois irmãos em um carro. O mais velho foi liberado minutos depois e ficou com a incumbência de conseguir R$ 1 milhão para o resgate, mas ontem, após uma denúncia, a PM localizou o cativeiro e deteve um suspeito, que poderá passar informações e ajudar a polícia a deter a quadrilha.