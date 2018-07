Polícia liberta homem que fez campanha para cirurgia

Após quase 12 horas de buscas, a Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, prendeu ontem em flagrante os três suspeitos de sequestro de Oziel de Oliveira, de 22 anos. Oliveira ficou conhecido depois de campanha de arrecadação de recursos para cirurgias de reconstituição facial, após sofrer com um câncer na boca, em um hospital de São Paulo. Ele havia desaparecido na noite de anteontem, após deixar a namorada em casa.

A polícia prendeu os suspeitos depois de receber denúncias de moradores da cidade que reconheceram Oliveira quando ele entrava em uma agência bancária. A ação foi frustrada porque os policiais conseguiram chegar ao banco pouco antes de o jovem retirar o dinheiro solicitado pelos criminosos.

De acordo com o delegado Marcelo Torachs, Oliveira sofreu ferimentos leves após passar dez horas em poder do trio de sequestradores.

Com a campanha feita pela internet, iniciada no fim de março, Oliveira conseguiu R$ 106.670,98. A cirurgia de reconstrução de parte de sua face será feita em julho no Instituto Branemark, em Bauru.