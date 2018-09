Polícia liberta industriária de cativeiro em SP A polícia libertou, por volta das 19h de ontem, uma industriária de 27 anos, que estava sendo mantida refém em cativeiro, desde a manhã da última terça-feira, numa casa na Vila Império, região da Cidade Ademar, zona sul da capital paulista. Por meio de denúncia anônima, agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA), da Polícia Civil, localizaram o cativeiro e acharam a refém escondida atrás de um guarda-roupa. A industriária estava com os pés amarrados. Não havia mais ninguém no imóvel. A vítima, que trabalhava na Indústria de Torrone N.S.de Montevergine, de propriedade dos tios, foi seqüestrada na esquina da Rua Sassaki com a Avenida Cupecê, a caminho do trabalho, na mesma região onde foi montado o cativeiro. Ela foi colocada em um veículo por bandidos, que exigiram resgate de 1 milhão de reais.