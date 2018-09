Polícia liberta jovem de cativeiro na zona leste de SP

Eram por volta das 13 horas de ontem quando quatro bandidos armados entraram na loja, anunciaram o assalto, roubaram um veículo e levaram como refém o rapaz, cujo irmão é o outro dono da agência de veículos. Após uma denúncia anônima, PMs do 28º Batalhão foram até o suposto local do cativeiro e prenderam Ricardo Soares da Silva, de 32 anos, e Amauri Sousa Pires, de 19 anos, dois dos três suspeitos que tomavam conta do cativeiro.

O outro criminoso, identificado como Brivaldo José de Lima, conseguiu escapar antes da invasão do cativeiro, montado em um apartamento na Rua Conjunto Sítio Conceição. Segundo os policiais, os criminosos chegaram a pedir aos parentes da vítima R$ 500 mil para liberar o comerciante, mas o valor já havia diminuído para R$ 200 mil. Nenhuma arma foi apreendida com a dupla detida.

No intervalo de menos de 12 horas, os criminosos chegaram a realizar saques da conta do comerciante e fizeram compras com o cartão de crédito dele. O fim do sequestro foi registrado no plantão do 54º Distrito Policial (DP), de Cidade Tiradentes.