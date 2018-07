Polícia liberta mãe e filho de cárcere privado no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul libertou hoje uma mulher de 34 anos e o filho dela, de dois anos, que eram mantidas em cativeiro por traficantes, em Porto Alegre. As primeiras investigações indicam que a mulher teria ido comprar drogas num ponto de distribuição do bairro Campo da Tuca, onde foi retida pelos fornecedores, que ficaram com o dinheiro e o carro dela, na segunda-feira última segunda-feira. A família, que não foi procurada pelos sequestradores, registrou o desaparecimento. A polícia chegou ao cativeiro por informações de um denunciante anônimo.