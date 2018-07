Polícia liberta menina de 11 anos de cativeiro no RJ Investigadores da Divisão anti-seqüestro (DAS) libertaram uma menina de 11 anos, por volta das 20h30 de ontem, de um cativeiro no Jardim Redentor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia chegou ao local por meio de denúncia anônima. O seqüestro havia ocorrido na manhã de terça-feira. A menina, cujo nome ainda não foi informado, foi seqüestrada na porta do estabelecimento comercial da sua mãe, na cidade de Duque de Caxias, também na Baixada.