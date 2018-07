Polícia liberta procuradora da BA sequestrada ontem A polícia baiana libertou, na madrugada de hoje, a procuradora do Estado da Bahia Lorena Miranda Santos Barreiros e três familiares que haviam sido sequestrados, na noite de ontem, em Salvador. Lorena deixava uma festa no bairro Costa Azul junto com os parentes, por volta das 22 horas, quando foi abordada pelos criminosos. Outros participantes da comemoração presenciaram a cena e comunicaram a polícia.