Polícia localiza carga roubada e dupla é presa em Arujá

Entre os itens apreendidos havia produtos de higiene, utensílios domésticos, eletrodomésticos, livros, roupas e garrafas de bebida dentro da garagem de um imóvel. A localização dos objetos foi possível pois alguns produtos tinham rastreadores.

O carro utilizado pela dupla, com sinais de adulteração, também foi apreendido, segundo a SSP. Os dois foram levados até o 1º DP de Mauá, mas não foram reconhecidos pela vítima. J.M.R.L. e A.S.N. forma indiciados por receptação de carga e adulteração de sinal de identificador de veículo automotor.

O roubo

Segundo a SSP, a vítima, um motorista de 60 anos, contou aos policiais que na noite anterior saiu com a carga de Barueri, com destino ao Rio de Janeiro, acompanhado por dois vigilantes em um carro de escolta. Próximo à cidade de Arujá, ele recebeu um chamado via rádio de um dos vigilantes pedindo que ele encostasse o caminhão, pois a dupla estava com problemas no automóvel.

Assim que parou, um homem armado se aproximou e anunciou o assalto. Disse que havia rendido os vigilantes e desligado o sistema de rastreamento do caminhão. Um Honda Civic parou perto do caminhão e um bandido ordenou que ele seguisse o carro. Ao chegarem ao município de Santa Isabel, pararam e a vítima foi retirada do caminhão.

O homem que o abordou ordenou que o motorista andasse até a estação de trem, próxima ao local. Ele deveria ir até a própria casa, e somente depois poderia comunicar o roubo ao seu chefe. Durante todo o trajeto, a vítima foi acompanhada por dois casais.

Durante a ligação para o empregador, o motorista foi informado que o caminhão tinha sido localizado em Mauá, e os objetos, na zona leste de São Paulo.