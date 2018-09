Polícia localiza corpos de jovens desaparecidos em MG A Polícia Rodoviária localizou nesta manhã, em uma ribanceira entre os municípios mineiros de Cachoeiro do Campo e Ouro Preto, na BR-356, um veículo acidentado e os corpos de duas menores e um jovem que estavam desaparecidos desde a madrugada do último sábado. Na sexta-feira à noite o estudante de arquitetura Euclimar Gonçalves Antunes, de 22 anos, e das estudantes do ensino médio, Daiane de Resende e Rayane Antunes Rosa, ambas de 17 anos, saíram de Itabirito, no interior do Estado, para uma festa junina.