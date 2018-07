Polícia localiza criança desaparecida há cinco anos A Polícia Civil localizou hoje uma criança que havia desaparecido no dia 8 de novembro de 2004 no centro de Porto Alegre. Os investigadores seguiram as pistas dadas por um telefonema anônimo e encontraram a menina, de 11 anos, numa casa do bairro Sarandi, na zona norte da capital gaúcho.