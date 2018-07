Polícia localiza rapaz desaparecido em MT

A polícia conseguiu evitar o pior após receber denúncias de moradores da cidade que reconheceram Oziel e o viram entrando em na agência bancária. "A ação foi frustrada porque os policiais conseguiram chegar ao banco pouco antes do jovem retirar o dinheiro solicitado pelos criminosos", disse um policial militar por telefone. Para evitar que fossem descobertos, os sequestradores ainda passaram um trote para a mãe de Oziel. A ligação foi feita pela própria vítima e dizia que ele seria libertado nesta segunda-feira em uma rodovia. Enquanto policiais se dirigiam para o local, a vítima seguia acompanhada pelos supostos sequestradores para fazer um saque em uma agência bancária da cidade. Os suspeitos, segundo a polícia, aguardavam "fora da agência bancária".

As investigações estão sendo comandadas pelo delegado Marcelo Torachs. O delegado afirmou que Oziel foi vítima de tentativa de extorsão mediante sequestro. A vítima, segundo ele, passa bem apesar de ter passado cerca de dez horas em poder do trio e apresentar alguns ferimentos pelo corpo. Oziel é vítima de um tipo raro de câncer na boca há 12 anos e tem parte da face deformada devido à evolução da doença. A cirurgia será realizada no Instituto Branemark, em Bauru, entidade filantrópica especializada em reconstrução facial.

Na campanha, que recebeu apoio do blogueiro Felipe Buarque, foi arrecadado R$ 106.670,98, mas o sucesso se deve ao envolvimento de uma rede de blogueiros - pessoas que mantêm blogs na internet em formato de vídeos. A campanha começou no dia 30 de março, quando o próprio Oziel postou um vídeo caseiro contando a sua história. Lá ele decidiu mostrar a cara, sem máscara, e relatou detalhes da doença que lhe fez perder parte do rosto. Ele pedia ajuda para conseguir dinheiro para a cirurgia. Familiares contaram que a cirurgia foi marcada para o mês de julho e que parte do dinheiro já foi enviada ao hospital.