Polícia localiza veículo utilizado em assalto a shopping

A polícia identificou um veículo utilizado pelo bando, um Citroën C4 Pallas preto, clonado. O carro foi encontrado por volta da 1h na altura do número 464 da Avenida Inácio da Cunha Leme, no Jardim Suzano, região do Socorro, também na zona sul. Durante patrulhamento, os policiais encontraram o veículo estacionado na via, destrancado e com o vidro lateral do passageiro aberto. No banco traseiro, havia dois radiocomunicadores; e, no assoalho, do lado do passageiro, foi encontrado o martelo usado para quebrar as vitrines de mostruários da loja da Rolex.

Segundo a polícia, o carro é um dublê de outro veículo idêntico, mas de placas diferentes, que foi roubado no dia 2 deste mês na região da Mooca, na zona leste. A Polícia Científica foi acionada e o carro será encaminhado para o 102º Distrito Policial.