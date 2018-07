Polícia mata 1 e acha nova enfermaria do tráfico no Rio Um suposto traficante morreu e outros dois foram presos hoje durante uma operação da Polícia Civil na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) ainda estouraram uma casa onde funcionava uma enfermaria para atendimento de traficantes baleados. No local, os agentes apreenderam medicamentos, seringas, agulhas e material de primeiros socorros. Ontem, durante ação policial na Favela de Manguinhos, também na capital fluminense, agentes também encontraram um local que servia de enfermaria para traficantes baleados.