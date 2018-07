Polícia mata 2 suspeitos de assassinar delegado do PR

De acordo com a Polícia Militar (PM) do Paraná, o trio foi abordado por um agente no município de Guaratuba, na divisa do Paraná com Santa Catarina. O PM foi recebido a tiros pelos suspeitos, que roubaram o carro do policial e foram em direção à região de Joinville (SC). Lá, trocaram o veículo por um Astra, e a dona do carro foi feita refém e obrigada a dirigir para o grupo. Os policiais conseguiram interceptar o Astra. Houve troca de tiros e a mulher foi ferida. Ela está internada em Joinville em estado grave. Duas armas foram apreendidas na ação.