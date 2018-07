Polícia mata 5 supostos traficantes em favela no Rio Pelo menos cinco supostos traficantes morreram hoje durante uma operação da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae) na Favela do Fumacê, em Realengo, na zona oeste do Rio. Cerca de 100 policiais foram recebidos a tiros, segundo a polícia. Até agora, dos cinco mortos que chegaram no Hospital Albert Schweitzer, só dois foram identificados: Genilson de Oliveira Mesquita, 18, e Diego Sérgio de Araújo Soares, 24. A operação, chefiada pelo delegado titular da Drae, Carlos Oliveira, foi montada para reprimir o tráfico e recuperar armas. A polícia não divulgou informações sobre prisões e apreensões.