Polícia mata 7 suspeitos de tráfico em confrontos na BA

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), no primeiro confronto, um grupo de sete homens armados abriu fogo contra uma viatura da 40ª Companhia Independente da PM (CIPM) ao ser abordado. Policiais de outros grupamentos deram apoio e o tiroteio resultou na morte de quatro suspeitos. Três conseguiram escapar. O tenente Bruno Pimentel foi baleado nas pernas, mas liberado depois de ser atendido em um hospital. Com os suspeitos, ainda não identificados, foram encontradas armas, munição e drogas.

Uma hora depois, policiais civis da 7ª Delegacia, do Rio Vermelho, trocaram tiros com seis suspeitos em uma avenida após denúncia anônima. No tiroteio, três suspeitos morreram, entre eles, Antônio Carlos Santos Oliveira, de 22 anos, o único identificado até agora. Com eles, os policiais encontraram armas e drogas.