Polícia mata assaltante e libera reféns no DF A polícia matou por volta das 13 horas o assaltante que mantinha dois reféns dentro de uma drogaria no centro de Ceilândia, no Distrito Federal, desde as 7h30 de hoje. Segundo informações da Polícia Militar, que negociava com o suspeito, ele queria fugir levando uma das vítimas quando foi baleado. Os dois reféns que ainda estavam em poder do homem saíram sem ferimentos. Seis pessoas foram rendidas por volta das 7h30 pelo suspeito armado, que tentou assaltar a drogaria quando o estabelecimento abria. Ao longo da manhã, ele foi liberando as vítimas, permanecendo apenas duas. O assaltante chegou a dar um tiro na parede da loja, mas ninguém ficou ferido, segundo a PM. O homem pediu a presença de familiares e um carro para a fuga, de acordo com a PM, o que foi negado. A polícia ainda não divulgou o nome do suspeito.