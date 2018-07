Polícia mata ladrão após invasão a residência em SP

A quadrilha aproveitou a chegada da vítima, um administrador de 32 anos que voltava do trabalho, para rendê-lo e entrar na casa às 20h30. Eles dominaram a irmã e a mãe do rapaz e mantiveram os três sob a mira de um revólver durante a ação, que durou aproximadamente dez minutos. "Levaram R$ 1 mil, televisão e outros objetos. Eles estavam com muita pressa", contou o rapaz.

Na fuga, a quadrilha roubou o Golf vermelho da vítima e seguiu pela Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, sentido Horto Florestal. Dois quilômetros adiante, foram interceptados por uma viatura da Força Tática, bateram no poste e saíram correndo.

"Fizemos uma varredura nas residências, com auxílio dos moradores, e encontramos um dos ladrões no quintal de uma das casas", contou o sargento Campanhola. "Ele atirou, nós revidamos e o criminoso foi baleado", disse. Marcos Vinicius Santos da Silva, 22 anos, chegou a ser levado ao pronto-socorro do Jaçanã, mas não resistiu e morreu. O resto da quadrilha conseguiu fugir.

Segundo a polícia, Marcos Vinicius já havia sido condenado por roubo e era egresso do sistema penitenciário. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. O crime será investigado pelo 9º Distrito Policial, no Carandiru.