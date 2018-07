Polícia mata manifestantes no leste da Arábia Saudita

A agência disse que outro manifestante morreu e três ficaram feridos na quinta-feira em um confronto semelhante.

"Homens da segurança que estavam acompanhando uma reunião ilegal na cidade de Awwamiya, em Qatif, na sexta-feira, foram atacados por disparos de armas de fogo", disse a polícia em um comunicado divulgado pela SPA na sexta-feira.

"Eles lidaram com a situação revidando, o que resultou na morte de um (manifestante)."

Antes, ativistas disseram que um jovem de 21 anos havia sido morto na quinta-feira quando a polícia deu tiros para dispersar manifestantes na cidade. Sites da oposição saudita disseram que houve entre 6 e 14 feridos.

A Arábia Saudita não registra os enormes protestos que caracterizam a chamada Primavera Árabe. O descontentamento foi controlado em parte graças a um pacote financeiro anunciado no começo do ano passado pelo governo do reino, maior exportador mundial de petróleo.

Mas a Província do Leste tem manifestações esporádicas desde março do ano passado, e em novembro quatro pessoas foram mortas, segundo ativistas e o Ministério do Interior.

