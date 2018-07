Polícia Militar apreende 46 carros por dia em SP O número de veículos (carros e motos ) apreendidos na capital paulista aumentou oito vezes no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2008. De acordo com a Polícia Militar, entre janeiro e julho do ano passado, 964 veículos foram recolhidos. Somente nos primeiros seis meses de 2009, houve 8.407 casos - média superior a 46 veículos por dia. ?Atualmente, temos mais recursos para fazer apreensões. Houve maior investimento por parte do poder público?, justifica o tenente Paulo Sérgio de Oliveira, do 34º Batalhão.