Polícia Militar aumenta efetivo na favela de Paraisópolis, SP

A Polícia Militar reforça na manhã desta quarta-feira, 4, o efetivo nas principais entradas e saídas da Favela Paraisópolis, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista. A operação conta com 400 policiais militares, 20 cavalos, quatro cães, cerca de 100 viaturas e um helicóptero. Policiais da Tropa de Choque também participam da ação. O funcionamento de creches e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) deve ocorrer normalmente durante o dia. A Polícia ocupa a favela desde o fim da tarde de segunda-feira, 2, quando houve confronto com moradores da favela, que montaram barricadas e atearam fogo a automóveis. Acredita-se que a morte de um membro do tráfico tenha motivado a revolta de traficantes. A intenção da PM é manter um efetivo reforçado na favela até que sejam detidos os responsáveis pelo tumulto. O saldo foi de seis pessoas feridas, sendo dois moradores e quatro policiais militares.