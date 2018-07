Polícia Militar desativa cassino na zona leste de SP A Polícia Militar encontrou e desativou na noite deste sábado, 12, um cassino em funcionamento em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. De acordo com dados divulgados pela assessoria de imprensa da PM, o cassino foi localizado após denúncia. No momento do flagrante, havia 30 máquinas em funcionamento e cerca de 250 pessoas no local. O cassino clandestino funcionava em um galpão na Avenida Sapopemba, uma das principais vias da região.