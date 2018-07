Polícia Militar desloca 2.411 homens para litoral de SP Com um efetivo de 2.411 homens e um conjunto de 26 bafômetros recém-adquiridos, a Polícia Militar anunciou ontem o início da Operação Verão no litoral. Nesta temporada, a operação de reforço policial será marcada pelo início da fiscalização da Lei Seca na região. De acordo com o Comando Geral da PM, 22 bafômetros foram destinados para a Baixada Santista e o litoral sul e quatro para os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte. "Antes, não havia nada. Agora, esses 26 bafômetros serão utilizados nos perímetros urbanos e, com certeza, podemos dizer que haverá fiscalização nas cidades do litoral", afirmou o capitão da PM Marcel Lacerda Soffner. Antes dos novos bafômetros, somente a cidade de Santos, com três equipamentos, tinha os instrumentos para a fiscalização dos motoristas alcoolizados, o que se tornou essencial depois da aprovação da Lei Seca, em junho. Mesmo após o fim da Operação Verão, que vai até março, os bafômetros seguirão no litoral. As informações são do Jornal da Tarde.