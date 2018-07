Polícia mineira procura corpo de Eliza em casa

A polícia chegou até o local após receber informações de um jovem de 17 anos, primo de Bruno, que foi apreendido ontem, na casa do atleta no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O garoto confessou seu envolvimento com o sumiço de Eliza na noite do dia 4 de junho, na saída de um hotel na Barra da Tijuca.

Eliza manteve um relacionamento extraconjugal com o goleiro. Atualmente, ela tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho de quatro meses.

Como Bruno é suspeito de envolvimento no desaparecimento dela, hoje cedo a Justiça do Rio decretou a prisão temporária do goleiro. Até ás 13 horas, o atleta não havia sido localizado pela polícia.

A Justiça de Minas Gerais informou que já foram presas cinco pessoas suspeitas de terem envolvimento no desaparecimento de Eliza, mas a polícia confirma apenas a prisão do primo de Bruno e da mulher dele, Dayane Rodrigues do Carmo Souza.