Polícia não consegue interrogar Tiger Woods sobre acidente

WINDERMERE, Flórida (Reuters)

Os polícias da Flórida que queriam interrogar o grande golfista Tiger Woods e sua mulher, no sábado, sobre como seu carro atropelou um hidrante e bateu na árvore da casa de uma vizinha foram informados pelo agente do esportista que teriam de voltar no dia seguinte.

Dois carros da polícia rodoviária da Flórida chegaram à mansão de 2,4 milhões de dólares de Woods nos arredores de Orlando, mas a polícia divulgou um comunicado posteriormente informando que a entrevista fora adiada para domingo.

"A polícia rodoviária da Flórida recebeu informações que Tiger Woods e sua mulher não estavam disponíveis para serem interrogados conforme havia sido agendado," disse Kim Montes, sargento da divisão rodoviária, no comunicado.

"O anúncio partiu do agente de Wood. Pediram aos policiais para voltar amanhã (domingo). Ainda há uma investigação de acidente em andamento."

Woods, de 33 anos, maior golfista de sua geração e um dos rostos mais famosos do mundo, acertou um hidrante e uma árvore com seu carro ao sair da rua que levava à sua casa por volta das duas horas da madrugada, na sexta-feira, disse a polícia. Ele foi levado para ao hospital com alguns machucados e, depois, liberado.

Montes disse que nenhuma outra informação seria dada até que a investigação sobre o acidente estivesse completa, mas que 911 fitas sobre o incidente seriam divulgadas após serem vistas novamente pelos investigadores. "Não há tempo determinado para que isso aconteça," acrescentou ela.

Mais de duas dúzias de jornais e nove caminhões de televisões estavam acampados do lado de fora dos portões do exclusivo condomínio de Isleworth quando a polícia chegou ao local para interrogar Woods.

TRATAMENTO HOSPITALAR

Woods foi tratado em um hospital da região na sexta-feira com o que a polícia chamou de "machucados graves," mas o escritório do golfista disse que o acidente foi pequeno e Woods fora liberado do hospital em boas condições após o tratamento.

Quando a polícia chegou à casa de Woods pouco depois do acidente, o golfista estava sangrando na boca e ficou "atordoado por vários minutos," disse Daniel Saylor, chefe da polícia de Windermere, a CNN, na sexta-feira.

Ele "estava no chão, semi-inconsciente e tinha os lábios machucados," disse Saylor, acrescentando que a mulher de Woods, a sueca Elin Nordegren, usou um taco de golfe para quebrar a janela do carro para tirá-lo de dentro.

Nordegren "explicou aos meus oficiais que as portas estavam trancadas e ela não conseguia entrar no carro batido, então ela usou um taco de golfe para quebrar a janela," disse ele.

Woods, que tem dois filhos com Nordegren desde que se casaram em 2004, era o único passageiro do carro, disse Saylor.

Segundo a polícia, o acidente não está relacionado ao consumo de álcool. "O acidente continua sob investigação e as acusações pendentes."

O escritório de Woods disse em um comunicado em seu site: "Ele deu entrada no hospital, foi tratado e liberado em boas condições. Nós agradecemos muito o pensamento positivo de todos."

Woods seria o anfitrião de seu torneio anual Chevron World Challenge, em Thousand Oaks, Califórnia, na próxima semana. A competição começa na quinta-feira e Woods deveria dar uma entrevista coletiva na terça-feira.