Polícia não encontra explosivos em edifício do BB no Rio Policiais terminaram a inspeção do edifício onde funciona a sede do Banco do Brasil no Rio de Janeiro e não encontraram artefatos explosivos. O prédio foi esvaziado na manhã de hoje por causa de uma suspeita de bomba. Funcionários do banco que trabalham no edifício da Rua Senador Dantas, no Centro, foram orientados a deixar o prédio por volta das 10h. No prédio também funciona um escritório e uma central de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O Corpo de Bombeiros e policiais do Esquadrão Antibombas foram acionados para a varredura, após o recebimento de uma denúncia anônima, e interditaram o quarteirão. Muita gente ficou nervosa e parte do comércio fechou. No entanto, a ameaça não foi confirmada.