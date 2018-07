Polícia não identifica homem assassinado em Diadema Agredido com golpes de um objeto cortante, possivelmente caco de garrafa, um homem não identificado, mestiço de origem negra, 1m70 de altura e cabelos carapinhas, foi encontrado morto, por volta de 1 hora da madrugada deste sábado, na Rua Alfenas, no Jardim Campanário, em Diadema, na região do ABC paulista. A vítima ainda apresentava algum sinal vital, o que levou a polícia militar a solicitar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A equipe que chegou para transportar o ferido para o hospital constatou que ele já havia morrido. O delegado de plantão no 3º Distrito Policial de Diadema compareceu ao local, mas não conseguiu nenhuma testemunha. A expectativa é de que alguém forneça informações através de telefonema anônimo. As investigações do crime serão realizadas pelo Setor de Homicídios do ABC.