Polícia negocia rendição de homem que feriu 3 em SP A polícia continua negociando a rendição do homem que, nesta quinta-feira, feriu três pessoas com tiros, no bairro da Liberdade, no centro da cidade de São Paulo. Após os disparos, o homem teria se refugiado em um sobrado. O incidente ocorreu na rua Castro Alves, 100. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), está no local.