Polícia norueguesa foi 'fantástica', diz ministro da Justiça

Embora o autor do ataque, Anders Behring Breivik, tenha citado a existência de "mais duas células" ultradireitistas, a polícia acredita que ele provavelmente agiu sozinho no massacre, o pior da Noruega desde a Segunda Guerra Mundial.

"É muito importante termos uma abordagem aberta e crítica (...), mas há um tempo para tudo", disse Knut Storberget após conversar com o chefe da polícia de Oslo, referindo-se ao questionamento, principalmente da imprensa, sobre a demora na reação policial.

Uma equipe armada da Swat levou mais de uma hora para chegar à ilha de Utoeya, onde Breivik atirava friamente em jovens participantes de um acampamento do Partido Trabalhista (governista). Ele matou 68 nesse massacre, e antes havia deixado uma bomba que causou oito vítimas fatais no centro da capital.

A polícia deve divulgar os nomes das vítimas na terça-feira, um dia depois de reduzir de 93 para 76 a cifra oficial de mortos, segundo a agência de notícias NTB.

Storberget também negou que a polícia tenha ignorado as ameaças representadas por fanáticos de direita na Noruega. "Rejeito as insinuações de que não colocamos a ultradireita sob o microscópio", disse ele.

Muitos noruegueses parecem concordar que a polícia não merece ser insultada por sua reação. Em uma marcha com mais de 100 mil pessoas em Oslo, na segunda-feira à noite, as pessoas aplaudiram as equipes de resgate.

SEM CÚMPLICES

Breivik, 32, disse a um juiz em sua audiência de custódia na segunda-feira que existem duas outras células em sua "organização".

No entanto, uma fonte próxima à investigação disse: "Nós sentimos que o acusado tem bem pouca credibilidade quando se trata dessa afirmação, mas nenhum de nós se atreve a ser completamente indiferente sobre isso também."

Os investigadores duvidam mesmo que Breivik pertença, como ele afirma, a uma ampla rede ultradireitista de "cruzados" anti-islâmicos. Para eles, a declaração é uma fantasia de um psicopata, que escreveu esse exagero em seu diário para semear a confusão entre os investigadores.

Os promotores devem analisar se os atos de Breivik se encaixam numa lei de 2008 relativa a crimes contra a humanidade, segundo Staale Eskeland, professor de direito penal da Universidade de Oslo.

"Matar um grupo de civis sistematicamente é o critério básico" para essas acusações, disse Eskeland, acrescentando que nesse caso a pena máxima chega a 30 anos de prisão - em vez dos 21 anos previstos na lei de antiterrorismo.

Em ambos os casos, a sentença pode ser prorrogada por até cinco anos de cada vez se houver risco de reincidência.

Até agora, Breivik foi acusado de "desestabilizar ou destruir as funções básicas da sociedade" e "criar medo grave na população". O promotor policial Christian Hatlo disse que Breivik espera passar o resto de sua vida na cadeia.

Muitos noruegueses têm expressado alívio pelo fato de Breivik aparentemente ser um ativista solitário e nativo, ao invés, por exemplo, de um militante da Al Qaeda. Muitos o compararam a Timothy McVeigh, que em 1995 matou 168 pessoas com um caminhão-bomba em Oklahoma City (EUA).

"Se isso tivesse sido feito por um estrangeiro, teria sido muito difícil", disse Raj Singh Pereet, norueguês filho de imigrantes.