Polícia ocupa morros do RJ para evitar guerra do tráfico Cerca de 150 policiais deflagraram hoje uma operação nos Morros da Pedreira e Quitanda, em Costa Barros, no subúrbio do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a operação tem como objetivo reprimir o roubo de carga, o tráfico de entorpecentes e, principalmente, a guerra entre traficantes das duas favelas.