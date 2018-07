Os sete homens, que não quiseram falar com a imprensa, seguiram de viatura ao Instituto Medico Legal (IML) para exames de corpo de delito. O delegado Luiz Carlos Uzelin disse que não há previsão de novos depoimentos para esta quinta.

Nove homens morreram no desabamento. Eles trabalhavam na construção no momento do acidente. Um desaparecido ainda é procurado no local pelo Corpo de Bombeiros.