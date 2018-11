Polícia ouve suspeito de morte de estudante na USP Agentes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estão ouvindo na tarde de hoje uma pessoa que pode ser um dos suspeitos no envolvimento no assassinato de um estudante, na Universidade de São Paulo, (USP), na última quarta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem está sendo averiguado e será investigado.