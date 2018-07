Polícia ouve testemunhas de acidente com jet ski A polícia do Guarujá começa a ouvir esta semana os familiares da estudante Daniela Magela de Oliveira, de 17 anos, moradora da capital, morta no fim da tarde de quinta-feira, na Praia da Enseada, no Guarujá, após o jet ski que pilotava, alugado no local, bater em outro jet ski, comandado pelo militar do Exército Ricardo Augusto dos Santos, de 28 anos. Nenhum dos dois tinha habilitação para pilotar o veículo.