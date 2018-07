Polícia ouvirá equipe médica que operou modelo em GO

A delegada Mirian Aparecida Borges de Oliveira, titular do 13º Distrito Policial de Goiânia, que investiga o caso, informou que o médico foi intimado. Ela também ouvirá a equipe que atuou com o profissional.

A modelo morreu no último sábado (01), após duas paradas cardíacas. O corpo foi enterrado no domingo (02), em Jataí, a 322 quilômetros da capital goiana.

Em nota à imprensa, o cirurgião negou "negligência ou imperícia". Ele declarou que o procedimento cirúrgico "foi realizado de acordo com as normas técnicas adequadas e com assistência de profissionais anestesistas e centro cirúrgico equipado do Hospital Buriti".