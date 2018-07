Polícia ouvirá quatro pessoas sobre chacina hoje

Ao longo do dia, o delegado da Divisão do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoas (DHPP) Itagiba Franco, responsável pelas investigações do caso, ouvirá quatro pessoas: Edilson Oliveira da Silva, que presta depoimento pela segunda vez e é primo da vítima Luiz Marcelo Pesseghini, sargento das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota); um policial militar identificado como "Neto", amigo da cabo Andreia Regina Bovo Pesseghini; o coronel Wagner Dimas, comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, onde Andreia trabalhava; e um amigo do menino Marcelo, que não pode ser identificado por ser menor de idade.