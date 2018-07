Polícia pacificadora chega à zona norte do Rio Nos próximos 15 dias, os morros da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, receberão as primeiras incursões do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) com o objetivo de expulsar os traficantes para a instalação da primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na região.