Polícia pede apoio para prender agressores de dentista A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo emitiu uma nota nesta terça-feira, 28, pedindo o apoio da população na investigação sobre o crime contra o dentista Alexandre Peçanha Gaddy, em São José dos Campos, no interior do Estado. Na nota, a Polícia Civil da cidade diz esperar que os moradores colaborem com denúncias que levem à prisão dos suspeitos de atear fogo ao dentista de 41 anos.