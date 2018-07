Polícia pede desculpa por não conter massacre na Noruega A polícia da Noruega pediu desculpas nesta quinta-feira por não ter agido mais rápido para impedir o massacre de 69 pessoas em um acampamento da juventude do Partido Trabalhista no ano passado por um atirador anti-islâmico que já havia detonado uma bomba no centro de Oslo, que matou oito pessoas.