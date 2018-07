Polícia pede mais 30 dias para inquérito de Carli Filho

Os laudos, que não têm prazo para serem concluídos, devem refletir o que os peritos observaram na reconstituição do acidente feita no dia 22 de junho. Um deles deve descrever como ficaram os dois carros envolvidos e seus ocupantes após o acidente. O outro pretende mostrar a trajetória e velocidade dos carros, além do ângulo de visão de cada um dos motoristas. Segundo o delegado, os laudos são importantes para dar objetividade ao relatório do inquérito.

Informações preliminares apontam que o Passat dirigido pelo deputado decolou por cerca de 10 metros antes de atingir o Fit, onde estavam Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida, que morreram. Carli Filho estaria em alta velocidade e com dosagem alcoólica bastante superior à tolerada pela legislação. O ex-deputado, que renunciou antes da possível instauração de processo de cassação na Assembleia Legislativa, ainda se recupera dos ferimentos que atingiram principalmente o rosto. Ele estava com a carteira cassada, resultado de 130 pontos por desobediência à lei.