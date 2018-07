Polícia pede prisão preventiva de envolvidos em tragédia

Elissandro Sphor e Mauro Hoffmann, sócios da boate, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, respectivamente vocalista e produtor da banda Gurizada Fandangueira, terão as prisões temporárias vencidas no próximo domingo (3) e podem ser soltos, o que motivou os delegados que apuram o caso a pedir a prisão preventiva deles.

"Além de garantir a ordem pública, o pedido nos dá mais tempo e uma folga considerável para avançarmos nas investigações", disse o delegado Sandro Meinerz, da equipe que investiga o caso.

O pedido será avaliado pelo juiz Ulysses Louzada, da 1ª Vara Criminal de Santa Maria. Ele solicitará vistas ao Ministério Público antes de tomar a decisão. "Como o caso é prioridade, certamente uma decisão sairá antes do fim do prazo das prisões temporárias", acredita o delegado.

No pedido, os delegados citam ainda que as provas colhidas mostram o dolo eventual e que os investigados poderão responder por homicídio doloso (com a intenção de matar). "Caso comprovada a asfixia por gás carbônico e por cianeto, o homicídio é qualificado, um crime hediondo", disse Meinerz. Ainda segundo ele, cerca de 500 depoimentos foram colhidos pela polícia, que ainda aguarda laudos da perícia na boate para concluir as investigações.