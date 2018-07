Polícia pede prisão preventiva de ex-amante de Bruno

Ontem, a polícia anunciou o indiciamento de Bruno e mais oito acusados: Fernanda, Luiz Henrique Ferreira Romão (Macarrão), Flávio Caetano de Araújo, Wemerson Marques de Souza, Dayane Souza (mulher de Bruno), Elenilson Vitor da Silva e Sérgio Rosa Sales (primo de Bruno). Todos eles foram indiciados por homicídio, sequestro, cárcere privado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e corrupção de menores. Já o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos (Bola) foi indiciado por homicídio qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver.

De acordo com o inquérito policial, Eliza foi sequestrada no dia 4 de junho no Rio e permaneceu em cárcere privado na casa de Bruno. Em seguida, de acordo com a polícia, Eliza foi morta na noite do dia 10 de junho por Bola, contratado por Macarrão a pedido do goleiro. Ela teria morrido asfixiada na casa de Bola, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Ainda segundo o inquérito, o cadáver foi esquartejado e parte do cadáver consumido por cães, enquanto os restos ocultados.

O inquérito também aponta que ela passou alguma horas em um motel em Contagem, de onde seguiu para o sítio do atleta, em um condomínio em Esmeraldas, até ser levada para a casa do ex-policial em Vespasiano, onde o plano de matá-la foi executado. Conforme a polícia, todos os indiciados e o menor J., de 17 anos, tiveram participação no crime. J. foi denunciado pelo Ministério Público por cárcere privado e homicídio e aguarda o pronunciamento do juiz de Contagem.