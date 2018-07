Polícia pede quebra de sigilo telefônico de Cadu

As informações são do delegado Marcos Carneiro Lima, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro). Segundo Lima, a Justiça vai analisar o pedido e o mandar para as operadoras dos celulares. Em seguida, os dados serão enviados a polícia. Com a quebra do sigilo seria possível identificar para quais pessoas os dois ligaram e de quem eles receberam chamadas.

Glauco e seu filho foram baleados com quatro tiros cada um. Depois do crime, Carlos Eduardo tentou fugir do Brasil. Ele foi detido no Paraná na noite de domingo, quando tentava entrar no Paraguai com um carro roubado. Ao ser abordado por policiais rodoviários federais, o estudante iniciou um tiroteio e um policial ficou ferido no braço. O policial passa bem. Carlos Eduardo está preso na delegacia da Polícia Federal (PF) de Foz de Iguaçu.

Felipe de Oliveira afirmou que foi sequestrado por Carlos e obrigado a o levar à casa do cartunista. Carlos Eduardo é conhecido da família e frequentava a igreja Céu de Maria, adepta aos princípios do Santo Daime, fundada por Glauco.