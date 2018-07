Polícia pericia amanhã jet ski que matou menina em SP A Polícia Civil de Bertioga, na Baixada Santista, deverá iniciar amanhã a perícia no jet ski que atropelou e matou a menina Grazielly Almeida Lanes, de 3 anos, no último dia 18, na Praia de Guaratuba. A perícia não havia sido realizada até hoje porque a polícia aguardava a chegada de um perito com conhecimentos náuticos.