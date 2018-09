Polícia pericia carro de advogada encontrada morta

A perícia no veículo é feita por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No carro, resgatado ontem na represa por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Atibaia, havia alguns pertences da vítima.

Mércia sumiu após participar de um almoço em família em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para a polícia, o ex-PM Mizael Bispo, de 40 anos, é o principal suspeito do sumiço da jovem. Em depoimento, ele negou a acusação.