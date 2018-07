Polícia pernambucana faz paralisação de 24 horas Insatisfeitos com a política salarial do governo estadual, os policiais civis de Pernambuco fizeram hoje uma greve de advertência de 24 horas. Foi mantido apenas o atendimento a flagrantes. Até o final da manhã, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Claudio Marinho, informou que o Instituto Médico Legal (IML) acumulava 32 corpos à espera de necropsia.